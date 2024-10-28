Ohana Sips VFW Baseball Field
Lotus Energy
BAHAMA BREEZE
Sprite + Blue + Raspberry + Coconut + Vanilla Cream$6.60
BLIZZARD BLAST
Sprite + Blue Curaçao + Orange + Raspberry + lime squeeze$6.70
BLUE CRUSH
Sprite + Lotus Energy Blue + Blue Curacao’ + Blueberry + Coconut Cream$6.60
BONFIRE
Sprite + Lotus Energy Blue + Orange + Raspberry + Toasted Marshmallow + Vanilla Cream$7.00
WAVE RUNNER
Sprite + Blue + Raspberry + Peach + Vanilla cream$6.60
CHERRY CHILL
Sprite + Lotus Energy Gold + Cherry + Vanilla Cream$6.20
ENDLESS SUMMER
Sprite + Lotus Energy Gold + Pineapple + Pina Colada + Vanilla Cream$6.60
SUNBURST
Sprite + Lotus Energy Gold + Pineapple + Peach + Vanilla Cream$6.60
WINTER SANGRIA
Sprite + Lotus Energy Gold + Candy Apple + Cherry + Orange + Pomegranate$6.80
BARBIE
Sprite + Pink Lotus Energy + Prickly Pear + Blue Curaçao + Raspberry$6.00
BERRYMELON
Sprite + Pink Lotus Energy + Watermelon + Strawberry + Vanilla Cream$6.60
CRANBERRY SPARKLER
Sprite + Pink Lotus Energy + Apple + Cranberry + Pomegranate$6.00
MANGO PASSION
Sprite + Pink Lotus Energy + Mango + Passionfruit Hibiscus$6.00
STRAWBERRY CREAM
Sprite + Pink Lotus Energy + Strawberry + Vanilla Cream$6.20
SUMMER WISHIN’ SPRITZ
Sprite + Pink Lotus Energy + Coconut + Mango + Watermelon$6.40
COCOBERRY
Sprite + Purple Lotus Energy + Black Cherry + Coconut + Vanilla Cream$6.60
HARVEST MOON
Sprite + Purple + Blackberry + Pomegranate$6.00
HYPERBERRY
Sprite + Purple Lotus Energy + Raspberry + White Chocolate + Vanilla Cream$6.60
PURPLENOVA
Sprite + Purple Lotus Energy + Blueberry + Huckleberry + Vanilla Cream$6.60
WINTER GLOW
Sprite + Purple Lotus Energy + Blackberry + Pomegranate + Vanilla cream$6.60
CASPER
Sprite + White Lotus Energy + Coconut + Peach + Pineapple + Vanilla Cream$7.00
DREAMSICLE
Sprite + White Lotus Energy + Double Orange + Blood Orange + Vanilla Cream$6.60
GREEN APPLE CIDER
Sprite + White Lotus Energy + Cinnamon + Sour Apple$6.00
GREEN CARMEL APPLE
Sprite + White Lotus Energy + Caramel + Sour Apple + Vanilla Cream$6.60
POM BERRY
Sprite + White Lotus Energy + Huckleberry + Pomegranate + Vanilla Cream$6.60
ZOMBIE BITE
Sprite + White Lotus Energy + Sour Apple + Strawberry Purée$6.45
High Energy
AVENGER
Almond + Raspberry + Peach + Original Cream$5.25
LIFE SUPPORT
Huckleberry + Strawberry + Coconut Cream$4.85
LOVE POTION
Strawberry + Coconut + Peach + Original Cream$5.25
MY GIVE A DAMNS BUSTED
Raspberry + Coconut + Original Cream$4.85
SEMINOE BEACH
Strawberry + Coconut Cream$4.45
TEMPTATION ISLAND
Mango Purée + Pina Colada + Peach$5.10
THE BEAST
2x Coconut, 2x Original Cream, Cheesecake$4.85
THE OUTHOUSE
Raspberry Purée + Cheesecake + Original Cream$5.30
THE WIPEOUT
peach purée, passion fruit, white chocolate$5.10
Kids Favorites
CAMPFIRE
Rootbeer + Toasted Marshmallow + Vanilla Cream + Gummy$3.20
FISH POND
Sprite + Pina Colada + Gummy$2.60
PRINCESS PEACH
Lemonade + Peach + Gummy$2.60
SHARK ATTACK
Sprite + Blue curaçao + Raspberry + Gummy$3.00
SHIRLEY TEMPLE
Sprite + Grenadine + Gummy$2.60
STRAWBERRY SUNSATION
Lemonade + Strawberry + Gummy$2.60
SWAMP WATER
Lemonade + Sour apple + Gummy$2.60
UNICORN
Sprite + Cotton Candy + Gummy$2.60
WATERMELON WAVE
Sprite + Watermelon + Vanilla + Gummy$3.00
WAZOWSKI
Sprite + Lime Squeeze + Strawberry + Vanilla + Gummy$3.40
Secret Menu
BAHAMA MAMA
Mtn.Dew + Peach Purée + Blueberry + Coconut Cream$5.30
BERRYBEER
RootBeer + Blueberry + Strawberry + Vanilla$4.65
BROCCOLI
Coke/Pepsi + Amaretto + Blood orange$4.25
BUGS BUNNY
Sprite + Blue Curaçao + Coconut + Grape$4.65
BY THE POOL
Mtn.Dew + Strawberry Purée + Guava + Coconut Cream$5.30
CECIL TURTLE
Sprite + Grape + Lime squeeze$4.15
CEECEE
Red Cream Soda + Chocolate + Cinnamon + Original Cream$4.45
CHARLIE B
Dr. Pepper + Peach Purée + Pineapple + Original Cream$5.30
CINNABEER
RootBeer + Cinnamon + Original Cream$4.45
COCO
Red Cream Soda + Coconut Cream$4.05
DAFFY DUCK
Sprite + Huckleberry + Lime Squeeze$4.15
HULA
Mtn.Dew + Peach Purée + Coconut + Peach + Vanilla$5.50
LILY
Lemonade + Pear + Raspberry$4.25
LINUS
Dr. Pepper + Raspberry Purée + Coconut + Vanilla Cream$5.30
LOLA
Lemonade + Mango Purée + Pineapple + Coconut Cream$5.30
LUNA
Lemonade + Huckleberry + Vanilla Cream$4.45
MERMAID
Mtn.Dew + Coconut + Orange + Vanilla$4.65
MUSHROOM
Coke/Pepsi + Pear + Original Cream$4.45
PORKY PIG ( Ryan’s way)
Mountain Dew + Passion Fruit + Pineapple + Strawberry + Coconut cream$5.25
PORKY PIG
Sprite + Strawberry Purée + Passion Fruit + Pineapple$5.10
PUMPKIN
Coke/Pepsi + Cotton Candy (6 pumps)$3.85
RASPYBEER
RootBeer/Zero + Raspberry + Vanilla Cream$4.45
ROAD WARRIOR
Dr Pepper zero + 1/2 the raspberry + 1/2 the Blueberry + Huckleberry + Strawberry + Coconut Cream$5.65
RUBY
Red Cream Soda + Coconut + Peach$4.25
SALLY
Dr. Pepper/Zero + Pineapple + Coconut Cream$4.45
SNOOPY
Dr.Pepper/ zero + Coconut + Pineapple + Raspberry + Original Cream$5.25
SPINACH
Coke/Pepsi/Zero + Orange + Vanilla Cream$4.45
SUNBURN
Mtn.Dew/Zero + Raspberry + Watermelon + Vanilla Cream$4.85
TIKI
Mtn.Dew/Zero + Orange + Peach + Coconut Cream$4.85
TWEETY BIRD
Sprite/Zero + Strawberry Purée + Pear + Lavender$5.10
WILE E. COYOTE
Sprite/lemonade + Peach Purée + Vanilla Cream$4.90
WOODSTOCK
Dr. Pepper/Zero + Peach Purée + Lime Squeeze$4.60
Skinny
ALF
Sugar Free Redbull + Amaretto + Pineapple + Coconut Cream$7.40
AUNT B
SF Monster + Blueberry + Coconut Cream$6.95
BLACK FOREST
Dr. Pepper/Zero + Cherry + Chocolate$4.25
BLANCHE
SF Lemonade + Lemon + Raspberry + Vanilla Cream$4.75
COMMITTED
Coke/Zero + Cherry + Coconut Cream$4.45
DOROTHY
RootBeer/Zero + Carmel + Vanilla Cream$4.45
FREE TROPHY WIFE (but NOT really)
SF Lemonade + Coconut + Strawberry + Vanilla Cream$4.85
H2FLOW
Water (sparkling/flat) + Peppermint + Strawberry$4.25
HUCK FINN
Dr. Pepper/Zero + Huckleberry + Lime Squeeze + Raspberry$4.55
I LOVE LUCY
SF Monster + Strawberry + Watermelon + Coconut Cream$7.35
MINE
Coke Zero + Raspberry + Coconut Cream$4.45
NAE NAE (Plus)
Mountain Dew zero + Peach + Raspberry + Coconut Cream$4.85
ROSE
SF Lemonade + Peach + Vanilla Cream$4.45
SELFIE
Mountain Dew zero + Pineapple + Strawberry$4.25
SOPHIA
RootBeer/zero + Chocolate + Toasted Marshmallow$4.25
STARBURST
Sprite Zero + Cherry + Orange + Strawberry + Watermelon$5.05
WILLIS
SF RedBull + Peach + Raspberry + Coconut Cream$7.40
YOUR MOM
Sprite Zero + Cherry + Coconut + Pineapple$4.65
Coke/Pepsi
BIG SWIG
Coconut + Vanilla Cream$4.45
GUILTY PLEASURE
Chocolate + Cherry + Cheesecake + Original Cream$5.25
IT’S NOT ME, IT’S YOU
Raspberry puree + Vanilla Cream$4.90
JUST FRIENDS
Pineapple + Coconut$4.25
MY DIRTY COKE
Piña colada$3.85
RATTLER
Blue Curaçao + Coconut Cream$4.45
THE LIME SQUEEZE
Lime squeeze + Coconut$4.15
THE NCMO
Cherry + Coconut$4.25
Dr.Pepper
AMEN
Blackberry + Coconut$4.25
DR. MCCREAMY
Vanilla Cream + Coconut Cream$4.65
GERMAN DOCTOR
German Chocolate Cake Syrup + Coconut + Original Cream$4.85
LUSCIOUS
Mango Purée + Raspberry + Original Cream$5.30
PEPPERMINT PATTY
Peppermint + French Vanilla + Original Cream$4.85
SHITZ AND GIGS
Banana + Strawberry$4.25
SOUTHERN BELLE
Peach + French Vanilla$4.25
TOASTED PUMPKIN SPICE CAKE
Toasted Marshmallow + Cheesecake + Pumpkin Spice Cream$4.85
Root Beer
Mountain Dew
IGNITE
Mountain Dew/ Zero, Sprite/ Zero + Passionfruit + Mango$4.25
MONSTER MASH
Blood Orange + Blue Curaçao$4.25
PANTHER
Blue Curacao + Raspberry Puree$4.70
ROCK & ROLL
guava, passionfruit, raspberry$4.65
SUMMER LOVIN’
Peach + Strawberry + Raspberry$4.65
THE COUGAR
Peach Purée + Vanilla Cream + Raspberry$5.30
THE NAE NAE
Peach + Raspberry + Vanilla Cream$4.85
THE SKOOBS
Strawberry Purée + Mango$4.70
VACATION MODE
Mango Purée + Peach + Coconut Cream$5.30
VAMPIRE
Blood Orange + Mango$4.25
Sprite
CASTAWAY
Sprite + Coconut + Guava + Lime Squeeze$4.55
COACH HILIM OUTLAW
Strawberry Purée + Lime Squeeze + Cream$5.20
LIMEADE
1/2 Sprite + 1/2 lemonade + Lime Squeeze$3.75
MAHALO
Sprite + Pineapple + Peach + Strawberry Puree$5.10
PANDEMIC
Sprite + Coconut + Lime + Pina Colada + Vanilla Cream$5.25
THE FRANCE
Sprite + Strawberry + Pineapple$4.25
Lemonade/Iced Tea
Ken (Barbie)
Lavender + Vanilla + Limeade$3.45
BLUEBERRY COCONUT TWIST 🫐
SF Lemonade + Blueberry + Coconut Cream$4.45
JUST PEACHY
Peach Puree + 🍋Lemon Squeeze + Almond$5.00
LEMON-A-PEEL
Raspberry puree + 🍋Lemon Squeeze$4.60
MANGO MADNESS
Lemonade + 🥭Mango Purée + Lime Squeeze$4.60
New- LEMON BERRY
Lemonade + Blackberry$3.85
New- LULU LEMON
Lemonade + Blue Curacao + Raspberry$4.25
New- STRAWBERRY SUNSHINE 🍓
Lemonade + Strawberry$3.85
NEW- SUNKISSED
Lemonade + Mango$3.85
New- TO THE TROPICS
Lemonade + Pineapple + Coconut$4.25
New- WILD WATERMELON
Lemonade + Watermelon$3.85
New- SOUR APPLE
Lemonade + Sour Apple$3.85
TROPHY WIFE
Strawberry Purée + Vanilla + Original Cream$5.30